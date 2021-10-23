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الأهلي يخشى تكرار سيناريو 98 أمام الحرس الوطني

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الأهلي يخشى تكرار سيناريو 98 أمام الحرس الوطني الأهلي يخشى تكرار سيناريو 98 أمام الحرس الوطني

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، مساء اليوم السبت في إياب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لكل فريق.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل السلبي في لقاء الليلة من أجل حجز مقعده في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الأهلي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، حقق المارد الأحمر التعادل بنتيجة 1/1 في لقاء الذهاب خارج ملعبه في مناسبتين.

الأولى كانت في عام 1977 وذلك أمام هورسيد الصومالي، وعاد في القاهرة ليفوز بثلاثية حملت توقيع طاهر الشيخ ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

الثانية كانت في نسخة 1998 أمام البن الاثيوبي، وحسم التعادل الايحابي في ملعب القاهرة بنتيجة 2/2 مباراة الاياب وودع الأهلي المسابقة، حيث شارك بالصف الثاني بسبب تزامن المباراة مع البطولة العربية في تونس.

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