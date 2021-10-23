إذاعة ديربي إيطاليا إنتر ميلان ويوفينتوس و5 مباريات أخرى مجانًا.. تعرف عليهم

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم السبت ، في بيان عبر موقعها الرسمي عن المباريات التي سيتم بثها مجانًا على موقع "يوتيوب"، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، وتأتي على رأسها موقعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وأوضحت الرابطة، أنه سيتم عرض 5 مباريات من كل جولة مجانًا، لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصةً أنه لم تحصل أي قناة على حقوق بث الدوري الإيطالي في هذه المنطقة.

وسيتم إذاعة المباريات التالية بشكل مجاني هذا الأسبوع: (بولونيا مع ميلان) و (إنتر ميلان و يوفنتوس) - (فيرونا مع لاتسيو) مع (كالياري مع سامبدوريا) و (ساليرنيتانا مع إمبولي).