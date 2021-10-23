أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إذاعة ديربي إيطاليا إنتر ميلان ويوفينتوس و5 مباريات أخرى مجانًا.. تعرف عليهم

Print
إذاعة ديربي إيطاليا إنتر ميلان ويوفينتوس و5 مباريات أخرى مجانًا.. تعرف عليهم إذاعة ديربي إيطاليا إنتر ميلان ويوفينتوس و5 مباريات أخرى مجانًا.. تعرف عليهم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم السبت ، في بيان عبر موقعها الرسمي عن المباريات التي سيتم بثها مجانًا على موقع "يوتيوب"، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، وتأتي على رأسها موقعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وأوضحت الرابطة، أنه سيتم عرض 5 مباريات من كل جولة مجانًا، لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصةً أنه لم تحصل أي قناة على حقوق بث الدوري الإيطالي في هذه المنطقة.

وسيتم إذاعة المباريات التالية بشكل مجاني هذا الأسبوع: (بولونيا مع ميلان) و (إنتر ميلان و يوفنتوس) - (فيرونا مع لاتسيو) مع (كالياري مع سامبدوريا) و (ساليرنيتانا مع إمبولي).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون