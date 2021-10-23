«المحامين»: فرعية حلوان تدرب أعضاءها على قانون «العمل الأهلي»

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أعلنت نقابة المحامين، عن تنفيذ فرعية حلوان، لحزمة من التدريبات التي تدعم المحامين على كافة الأصعدة، وذلك بالتعاون مع أحد المراكز الإقليمية المتخصصة في مجال التدريب.

وأضافت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أحمد فؤاد أبوحنيش، أمين عام النقابة الفرعية، زار مقر «شبكة سند الإقليمي»، والتي تعد خطوة جادة لتوطيد التعاون المشترك بين النقابة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت النقابة أن اللقاء تناول سبل التعاون، والتدريبات الجاري تنفيذها خلال عام2021، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ أول تدريب متخصص للمحامين، على مدار الخميس والجمعة الماضيين، الموافقين 21، 22 أكتوبر الجاري، وعقدت المحاضرات التي تضمنت موضوعات قانون العمل الأهلي، وحرية التنظيم وتأسيس الجمعيات، وفقاً للائحة التنفيذية التي صدرت منذ عدة أشهر.

واختتمت النقابة بيانه: «يمثل التدريب بداية انطلاق حزمة من التدريبات التي تدعم المحامين على كافة الأصعدة، والتي يجرى تنفيذها بإشراف لجنة العلاقات العامة بالنقابة».