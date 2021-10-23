أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع شخص في تصادم على الدائري بشبرا الخيمة

Print
مصرع شخص في تصادم على الدائري بشبرا الخيمة مصرع شخص في تصادم على الدائري بشبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه إصطدمت به سيارة أعلى الطريق الدائري اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة بهتيم دائرة قسم ثاني شرطة شبرا الخيمة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفي أعلى الطريق الدائري اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة بهتيم دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث بين كل من سيارة ربع نقل قيادة «م ر ع»، 33 سنة وسيارة ملاكي قيادة «م ن»، 30 سنة ومركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة «ش ع ح»، 17 سنة، بائع خضار، توفي متاثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

وتوصلت التحريات أنه أثناء سير السيارة الأولى اصطدمت بمركبة التروسيكل من الخلف، وقامت بالدوران للخلف وتصادف قدوم السيارة الثانية فاصطدم بها، وبعد توقيع الكشف الطبي على جثه المتوفي تبين أن الوفاة نتيجه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إثر إصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون