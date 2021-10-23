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غرفة الحبوب: 100 جنيه تراجع في سعر طن الأزر.. والمخزون يكفي حتى سبتمبر 2022

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غرفة الحبوب: 100 جنيه تراجع في سعر طن الأزر.. والمخزون يكفي حتى سبتمبر 2022 غرفة الحبوب: 100 جنيه تراجع في سعر طن الأزر.. والمخزون يكفي حتى سبتمبر 2022

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أعلن رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن انخفاض الأسعار من 100 جنية إلى 200 جنية في طن، مع توافر المحصول وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

قال شحاتة في بيان صحفي، إن العادات والتقاليد المصرية تحتم على أكثر البيوت المصرية القيام بتأمين الاستهلاك من محاصيل الارز والقمح لمدة عام أو نصف عام على اقل تقدير، مع بداية موسم الحصاد، لافتا إلى ان اخلال فترة التخزين يحدث ارتفاعا مؤقتا في الأسعار، ثم يعقبه انخفاض الاسعار بعد انتهاء الحصاد، وهو ما يحدث حاليا من انخفاض في سعر الأرز .

وأوضح شحاتة، أن الأرز الشعير رفيع الحبة تبدأ حاليا من 3900 إلى 4000 جنية، والأرز عريض الحبة يبدأ من 4300 إلى 4400 جنية لكل طن.

وتبدأ الأرز الأبيض رفيع الحبة من 5900 إلى 6300، بينما يبدأ سعر عريض الحبة من 6900 إلى 7400 لكل طن أرز سائب 25 كيلو بأرز المضرب.

لفت إلى أن القيادة السياسة حريصة على توفير جميع السلع وتامين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات الأساسية طوال الوقت، وأنه طوال جائحة كورونا لم تشهد البلاد أي أزمة من نقص السلع، إذ نجحت وزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية وكذلك توفير السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية.

وأكد شحاته إلى أن مخزون الأرز يكفى احتياجات البلاد حتى شهر سبتمبر 2022.

المصرى اليوم

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