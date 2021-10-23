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قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن المنظمات الدولية ترى أن مصر حققت طفرة وتقدما كبيرا في جميع المجالات، موضحا أن هذه المنظمات لا تجامل أحدًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك الدولي يقول إن مصر حققت مؤشرًا إيجابية.

وأضاف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة للتحول من شبه دولة في 2011 تنقصها مؤسسات كثيرة، وتعاني من انهيار اقتصادي.

واختتم خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن مصر بعد 2011 كانت تعيش فوضى ما بعد الثورة والتي أثرت على المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية.