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ضبط 3.5 طن دواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة في القاهرة

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ضبط 3.5 طن دواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة في القاهرة ضبط 3.5 طن دواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، من ضبط صاحب مخزن وثلاجة بدائرة قسم شرطة الموسكي، لإدارته لهما دون ترخيص، وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت القوات بداخل الثلاجة على 3250 كيلو دواجن، و2500 كيلو قوانص دواجن، و220 كيلو مسلى، و130 كيلو كفتة، و75 كيلو ليّة ضاني.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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