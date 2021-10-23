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محافظ الجيزة يتفقد شوارع بالدقي للاطمئنان علي الحاله العامة للنظافة (صور)

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محافظ الجيزة يتفقد شوارع بالدقي للاطمئنان علي الحاله العامة للنظافة (صور) محافظ الجيزة يتفقد شوارع بالدقي للاطمئنان علي الحاله العامة للنظافة (صور)

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على تفقد الحاله العامة للطرق والمحاور بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة .

كما تفقد المحافظ شارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع ٣٠٦ بحي الدقي لمعاينة حاله الباكيات والمطاعم الحضارية الموجودة به .

ووجه المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة الدورية مع هيئة النظافة لضمان الحفاظ على حاله النظافه بمحيط المنطقه مع المتابعه اليومية لمجهودات رفع الاشغالات والتعديات على الطريق العام والانتظار الخاطئ للمركبات على الارصفه .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي .

المصرى اليوم

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