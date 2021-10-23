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نصائح لحماية الهاتف من برامج التجسس ()

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نصائح لحماية الهاتف من برامج التجسس (فيديو) نصائح لحماية الهاتف من برامج التجسس ()

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قال المهندس أحمد طارق، خبير السوشيال ميديا، إنه يمكن اختراق الهاتف المحمول دون أن يشعر صاحبه، أو حتى يعرف أن هناك من فتح كاميرا الهاتف الخاص به ويراقبه بالصوت والصورة.

وحذر خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، من الحصول على أي هاتف تم تشغيله من قبل أي شخص مهما كانت درجة الثقة فيه.

ولفت المهندس أحمد طارق، خبير السوشيال ميديا، إلى أن هناك برامج خبيثة مخفية للتجسس لا يمكن لمستخدم الهاتف التعرف عليها.

واستطرد، أن في حال شراء هاتف تم استعماله من قبل، لا بد من عمل إعادة ضبط مصنع، وتحميل برامج حماية قوية، مؤكدًا أنه لا يوجد نظام تشغيل هاتف آمن بنسبة 100 %.

المصرى اليوم

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