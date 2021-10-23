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البيئة: تحرير ١٢ محضر لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز

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البيئة: تحرير ١٢ محضر لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز البيئة: تحرير ١٢ محضر لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز

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قامت وزارة البيئة من خلال المحاور التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية، القليوبية ) بتحرير عدد 12 محضر لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز، وقد وصل إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى حوالى 25،5 ألف طن من عدد 314 موقع لتجميع قش الأرز.

واستقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين عدد 314 بلاغًا تنوع بين بلاغات عن قش أزر وصلت لحوالى 48 بلاغ وعدد 266 بلاغ عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصرى اليوم

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