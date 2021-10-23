وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال التطوير بساحة معابد الكرنك

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أثناء زيارته الحالية لمدينة الأقصر، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمعابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش»، وذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي للمحافظة، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منذ قليل أعمال تطوير الساحة الخارجية لمعابد الكرنك.

ساحة معبد الكرنك

وأوضح الاستاذ مصطفي الصغير، مدير عام آثار الكرنك، أن أعمال التطوير شملت تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار، وكذا أعمال الزراعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، لتحقيق مظهر حضاري متكامل للموقع بما يتفق مع القيمة الأثرية والسياحية للمنطقة بأكملها.

ساحة معبد الكرنك

يُذكر أن وزير السياحة والاثار بدأ زيارته التفقدية بالأقصر مساء أمس، في طريق عودته من مدينة أبوسمبل حيث شهد ظاهرة تعامد الشمس بمعبدالملك رمسيس الثاني بأبوسمبل بمشاركة ٥٠ سفيرا وعائلاتهم من أكثر من ٣٠ دولة في العالم.

ساحة معبد الكرنك

ساحة معبد الكرنك

كما تفقد الوزير الأعمال الجارية بمعبدالأقصر وطريق المواكب الكبري المعروف بطريق الكباش وذلك استعدادا للاحتفالية الكبري للترويج للأقصر وابراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.