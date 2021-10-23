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تعرضت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى الاختراق الإلكتروني أثناء تقديمها فقرة من البرنامج على الهواء مباشرةً، اليوم الأربعاء.

أهدى الخبير التكنولوجي أحمد طارق ضيف الحلقة لـ «سلامة» موبايل، وطلب منها فتحه والتعامل معه بشكل طبيعي والتأكد مما إذا كان هناك أي تطبيقات مفتوحة أم لا، وهو ما فعلته مقدمة البرنامج.

وطلب الخبير التكنولوجي من لميس سلامة العد من 1 إلى 3 أثناء التعامل مع الموبايل، بينما يفتح هو موبايل آخر، تمكن من خلاله من التجسس عليها وفتح الكاميرا الأمامية الخاصة بجهازها وبالتالي رؤية التفاصيل المحيطة بها بوضوح.

ونصح بعدم الفرحة بمثل هذه الهدايا لأنها قد تكون بغرض التجسس، حيث يمكنه التحكم في الموبايل من خلال جهاز آخر بالكامل حتى في حالة إغلاق الموبايل، في حين أنه لا يمكن اكتشاف المشكلة حتى إذا تم فحص الموبايل بشكل كامل.

وأبدت لميس سلامة اندهاشها، قائلة: «إلحقوني، يعني أنا كدا ممكن أكون في البيت أو في اجتماع والكاميرا مفتوحة عند حد تاني، يعني حياتي ممكن تكون مفتوحة لأي حد؟».

وجاء ذلك في إطار فقرة توعوية حول كيفية اكتشاف ما إذا كنت تتعرض للاختراق إلكترونيًا أم لا، وكيفية حماية نفسك من التعرض للتجسس.