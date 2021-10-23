شوشة يدعو المواطنين إلى التقدم للتجمعات التنموية بسيناء

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دعا اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المواطنين للتقدم للحصول على منزل و5 أفدنة في التجمعات التنموية التي تم طرحها مؤخرًا في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم السبت، على طرح التجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء على المواطنين، وذلك باجمالى عدد 17 تجتمعا تنمويا «سكنى/ زراعى»، من بينهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.

وأوضح أنه سيتم تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 مترا مربعا قابلا للتعلية للأسرة الواحدة ( الزوج والزوجة والأولاد القصر )، وأنه في حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل في سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار في عملية الزراعة وفقا للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على مساحة 5 أفدنة جديدة بذات التجمع.

وقال إن الدولة تحملت نسبة 70% من اجمالى التكلفة بالاضافة إلى ثمن الأرض ( سكتى وزراعى )، حيث يتحمل المواطن باقى القيمة وهى مبلغ800 ألف جنيها تسدد على مراحل وبطرق ميسرة في السداد، بحيث تعطى فرصة للزراعة والانتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقى القيمة (نسبة 10% دفعة مقدمة + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد+ نسبة 10% قسط ثانى بعد مرور 6 سنوات من تاريخ التعاقد، والباقي نسبة 75% تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنة بواقع 2500 جنيه شهريا بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.