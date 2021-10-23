«أمن المنافذ» يواصل حملاته الأمنية لمكافحة جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها ملابس جاهزة متنوعة وماكينات نسيج مستعملة، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و51 قضية في مجال الأمن العام، و879 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.