أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» توجّه قافلة طبية للكشف على سكان قرى سيناء

Print
«الداخلية» توجّه قافلة طبية للكشف على سكان قرى سيناء «الداخلية» توجّه قافلة طبية للكشف على سكان قرى سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الداخلية قوافل طبية تضُم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت عدة قرى بنطاق محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين واستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك».

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد، ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

السعودية تسجل 51 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 51 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا

عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا

تسجيل 7 وفيات و 1692 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 7 وفيات و 1692 اصابة بفيروس كورونا في الاردن