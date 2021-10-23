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بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

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قالت: دعوة والدي سر نجاحي ووجدت شغفي في التدريب على الأسلحة

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

جمعت الممرضة "بشائر العاصي"؛ بين التمريض والتدرب على السلاح، فبين معطفها وسلاحها حكاية نجاح وقصة كفاح.

وفي التفاصيل، نقل مراسل "" عاصم الرشودي؛ من معرض الصقور الدولي بالرياض، خفايا قصة ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح ‫كورونا في المملكة.

وكشفت الممرضة "بشائر العاصي"؛ كيف جمعت بين عشق السلاح وتضميد الجراح، بقولها: التمريض هو عملي ومجال الأسلحة شغفي ووجدت موهبتي فيه.

وأفصحت العاصي؛ عن سر نجاحها وتوفيقها بدعوة والدها لها قبل وفاته مباشرة.

وأضافت قبلها بيوم كنا نشاهد التلفاز في رمضان العام قبل الماضي والتفت إليّ والدي، وقال لي "لقاح كورونا سيتم السماح به، وإن شاء الله يا بنتي تعطينه كبار الشخصيات وتعطيني أنا كي تظهري في التلفزيون وأشوف نفسي فيك".

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

بشائر العاصي.. ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا بالمملكة وتعشق السلاح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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