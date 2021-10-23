حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 13 قطعة سلاح نارى وأبيض، و20 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهم لـ11 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 متهمين ومراقبين هاربين في قضايا متنوعة، وتنفيذ 7432 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.