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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» يتضمن تعدي أحد الأشخاص على سائق «توك توك» بالدقهلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم السبت: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع»فيس بوك«يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سائق مركبة»توك توك«أثناء سيره بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 سبتمبر الماضي تبلغ لأجهزة الأمن بالدقهلية من سائق توك توك مقيم بدائرة مركز شرطة الستاموني بالدقهلية بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بدمياط بالتعدي والتنمر عليه كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لرفضه توصيله خارج مدينة جمصة».

وأضافت «على الفور قامت أجهزة الأمن بضبط المشكو في حقه، وبسؤاله ادعى عدم علمه بكون الشاكي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق».