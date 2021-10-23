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«منتجي الدواجن» تعلن انخفاض البيض والدواجن (التفاصيل)

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«منتجي الدواجن» تعلن انخفاض أسعار البيض والدواجن (التفاصيل) «منتجي الدواجن» تعلن انخفاض البيض والدواجن (التفاصيل)

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شهدت الدواجن والبيض تراجعا وفقا لاتحاد منتجي الدواجن، اليوم السبت، حيث سجل البيض الأبيض / الأحمر 44.5 جنيها مقابل 50 جنيها أمس، بينما البيض البلدي 53 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق المحلي.

فيما سجلت أسعار الدواجن التسمين وفقا لأسعار الاتحاد بين 28.5 إلى 29 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت بين 10 إلى 10.5 جنيها.

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، قائلا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية».

المصرى اليوم

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