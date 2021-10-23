«الداخلية» توجه مجموعة من الضباط والضابطات لتوزيع حلوى المولد النبوي على الأيتام

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قامت وزارة الداخلية بإيفاد مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من دور الأيتام ودور الأيتام من ذوى القدرات الخاصة والمركز النموذجى للمكفوفين، للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية حلوى المولد النبوى عليهم وذويهم، الأمر الذي أشاع مناخاً من البهجة في نفوسهم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين، وإستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد» وللدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.