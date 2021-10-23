التوسع في مراكز التطعيم ضد كورونا بشمال سيناء

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قال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، إن هناك توسع كبير في مراكز التطعيم للتسجيل وتلقى لقاح كورونا، علي مستوي المحافظة.

وأضاف شوكه، في بيان، أن مراكز التطعيم منتشرة على مستوى المحافظة ، من بينها مراكز تطعيم في مركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية ونادى العريش الرياضى بوسط المدينة، بالإضافة إلى مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام، وإدارة المرور ومجمع المحاكم بالعريش ومكتب الشهر العقارى بمجلس مدينة العريش.

وأشار شوكه الي توفير مركز لتطعيم المسافرين الدولى بالحجر الصحي فى حي الريسة بالعريش ، ومركز تطعيم آخر المواطنين فى المركز الحضرى ببئر العبد ومركز تطعيم المواطنين فى الإدارة الصحية بالشيخ زويد ، ومركز تطعيم المواطنين بمستشفى نخل المركزي ، وذلك لتغطية مختلف مراكز ومدن المحافظة إلى جانب التركيز على طواقم التعليم العام والجامعى طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء فى اطار بدء العام الدراسى الجديد .

ومن جانبه أشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي أن العمل يجرى على قدم وساق في مختلف مراكز التطعيم، مناشدًا المواطنين بسرعة التوجه الى مراكز التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة والتسجيل لتلقى لقاح كورونا المستجد، حيث أن التطعيم مجانى بدون أى مقابل.

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي الى أن مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم المواطنين ، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.