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انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

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انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

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انخفضت درجات الحرارة في محافظة شمال سيناء، حيث يسود المحافظة اليوم السبت، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 13 وحتى 26 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 20 و26 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و26 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 13 و26 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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