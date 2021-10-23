أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صادم.. نهاية كارثية لانشغال أم بالجوال في الشارع

Print
فيديو صادم.. نهاية كارثية لانشغال أم بالجوال في الشارع صادم.. نهاية كارثية لانشغال أم بالجوال في الشارع
مرّت بجوار منصّة إعلانية وبعدها وقع الحادث

فيديو صادم.. نهاية كارثية لانشغال أم بالجوال في الشارع

يكشف هذا الفيديو المروع عن النتائج الكارثية للانشغال بالجوال، خاصة إذا كان الشخص يسير في الشارع، وهذا ما حدث لأم هندية وطفلها بسبب الجوال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع هذا الحادث صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، والتقطته كاميرا المراقبة في أحد شوارع مدينة فريد آباد بولاية هاريانا شمالي الهند.

ويظهر الفيديو المروع أُمًّا تحمل طفلًا عمره تسعة أشهر على ذراعها وتسير في الشارع وهي مشغولة تمامًا بالتحدث في الهاتف، وعندم مرورها بجوار منصة إعلانية لم تلاحظ أن بئر الصرف الصحي مفتوح وبلا غطاء.

وفي لحظة كارثية انشغل ذهنها تمامًا بالجوال بينما كانت قدمها تنزلق داخل بئر الصرف، لتسقط فيه مع رضيعها في ثوان.

وفي اللحظة التالية تجمّع عدد كبير من المارة، ونزل أحدهم داخل البئر وأخرج الرضيع بسرعة، وبعدها تم إخراج الأم، دون أن يصاب أحدهما.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن سكان المنطقة شكوا لمسؤولي المدينة من البئر المتروك دون غطاء، لكن دون جدوى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو)

بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو)

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

تشييع جثمان شهيد الشرطة بـ الدقهلية .. ووالدته: النهاردة كان عيد ميلاد بنته الوحيدة وكانت في انتظاره «فيديو»

تشييع جثمان شهيد الشرطة بـ الدقهلية .. ووالدته: النهاردة كان عيد ميلاد بنته الوحيدة وكانت في انتظاره «فيديو»