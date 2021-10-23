«المحامين»: فرعية مطروح تسعى لتوفير اللقاح بعد قرارات «لجنة كورونا»

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أعلنت نقابة المحامين، عن سعي نقابة مطروح الفرعية، لتطعيم أعضاء جمعيتها العمومية من المحامين بلقاح كورونا، وفقا للقرار الصادر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بعدم السماح لدخول المنشآت الحكومية لغير المطعمين من المواطنين، بداية من ١ ديسمبر ٢٠٢١.

وقالت النقابة الفرعية، في بيان نشرته صفحة النقابة العامة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه بناء على طلبات العديد من المحامين، فتم التواصل مع إدارة الطب الوقائي، بمديرية الصحة، في محافظة مطروح، للوقوف على إمكانية إعداد مأمورية لمقر النقابة لإعطاء اللقاح لأعضائها من المحامين.

وأضاف بيان النقابة الفرعية: «جاري عرض الأمر على مجلس النقابة بالكامل لأخذ الرأي والتنسيق لتحديد ميعاد المأمورية وإخطار الجمعية العمومية، يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت في اجتماعها الأخير الآتي:

1- عدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر المقبل.

2- عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية لغير المطعمين من المواطنين بداية من 1 ديسمبر المقبل.

3- عودة فتح دورات مياه المساجد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

4- تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.