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وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي قبل انطلاق الموسم الشتوي

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وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي قبل انطلاق الموسم الشتوي وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي قبل انطلاق الموسم الشتوي

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قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني صباح اليوم بجولة تفقدية موسعة لمطار الأقصر الدولي للإطمئنان على الإستعدادات لإستقبال وتدفق حركة الطيران خلال الموسم الشتوى الجديد والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية من بالمطار للحفاظ علي صحه الركاب والعاملين .

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكان في استقبالهما الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي .

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، واطلع على كافة الاجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة .كما تفقد أعمال تزيين محيط المطار ووجه باستمرار تحسين الصورة الجمالية للمطار .

وشدد وزير الطيران على جميع العاملين بالمطار بالاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العامله بالمطار و العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وبخاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة الدولية وبخاصة أن هذا الموسم من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً فى أعداد الرحلات الدولية والداخلية مقارنة بالفترة الماضية وكذلك الاعلان عن تشغيل رحلات مباشرة جديدة تربط بين مدينتى شرم الشيخ و الاقصر اعتبارا من ٢٧ اكتوبر الحالي وذلك فى إطار العمل والتنسيق المستمر بين وزاره الطيران المدني ووزاره السياحه والاثار لتقديم منتج سياحى متكامل يقوم علي ربط البحر الأحمر بوادي النيل .

وأضاف منار أن وزارة الطيران المدنى تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تنشيط الحركة الجوية الدولية والسياحة الداخلية من خلال تسيير رحلات طيران تربط بين المدن السياحية المصرية ببعضها البعض وكذلك الربط مع مطار القاهرة بما يتيح للسائحين الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية داخل جمهورية مصرالعربية.

المصرى اليوم

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