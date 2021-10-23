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يكشف حقيقة إيقاف القيد لفترة ثالثة

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الزمالك يكشف حقيقة إيقاف القيد لفترة ثالثة يكشف حقيقة إيقاف القيد لفترة ثالثة

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كشف حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك أن الإدارة نمى إلى عملها أن هناك حديث عن إمكانية مد إيقاف القيد لفترة ثالثة بسبب عدد من القضايا المرفوعة على النادي ومنها قضية معروف يوسف وشيكابالا وجروس ومحمد إبراهيم وباتشيكو ولكن لم تصل أي مستندات رسمية في هذا الشأن حتى هذه اللحظة وبالتالي فالإدارة لا تتعامل مع الأمر بشكل رسمي.

وأضاف: حتى اللحظة لم يصل النادى شيىء وهناك تحرك قانونى داخل النادى للتأكد من صحة ما يتردد .

مؤكدا أن إدارة تبذل جهود كبيرة لتوفير سيولة مادية للنادي بالإضافة لحل كل القضايا التي فوجئ بها المجلس الحالي بعد توليه المسئولية كاشفاً أن هناك جهود لتأجير المحلات الموجودة على أسوار النادي لحل جزء من الأزمة المادية.

المصرى اليوم

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