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صلاح : طموحي لن ولم يتوقف واكره من يستضعف ليفربول

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صلاح : طموحي لن ولم يتوقف واكره من يستضعف ليفربول صلاح : طموحي لن ولم يتوقف واكره من يستضعف ليفربول

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أكد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أنه يكره أي إيحاء بأن فريق الريدز غير مرشح للفوز بالبطولات.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو» البريطاني صباح اليوم: «مسيرتي حتى الآن في كرة القدم؟ هناك تقدم، عندما بدأت اللعب في لأول مرة قلت إنني أريد اللعب في أوروبا، وأريد أن أحظى بأفضل مسيرة للاعب مصري».

وأضاف: «بمجرد وصولي إلى بازل، قلت إنني أريد أن أفعل شيئًا مميزًا حقًا. إنني أفكر دائمًا بأنني هنا الآن، ماذا أريد في الخطوة التالية؟».

وتابع: «أحاول دائمًا أن أجد شيئًا يدفعني بقوة للعمل بجد حقًا وتحقيق ما أريد. هناك دائمًا خطوة تالية بالنسبة لي، لأنه بمجرد الرضا بما وصلت إليه والاسترخاء، تبدأ في التراجع».

وواصل: «بمجرد أن يكون لديك هدف ثانٍ ثم ثالث، فإن هذا سيدفعك. هذه الطريقة التي تحقق بها أشياء عظيمة».

وأكمل النجم المصري: «أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات والألقاب، وأحب الفوز بأشياء مع النادي. أحب التواجد هنا كثيرًا، وأحب النادي».

وختم: «أكره كلمة أننا مستضعفون، أو لا نستطيع الفوز بشيء بسبب هذا أو ذاك، وأقول دائما أنه يجب أن نفوز بشيء ما، لأننا نلعب مع ليفربول».

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