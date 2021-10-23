ضمن 10 مدن حول العالم.. دمياط تحصل على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١

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أعلنت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن حصول «دمياط» على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ وذلك ضمن عشر مدن بدول حول العالم تم اختيارهم من قبل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بناء على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين.

وأضافت عوض في تصريحات صحفيه أنه سيتم استعراض ما حققته دمياط والمدن الفائزة من إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة، خلال المؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم الذي سينظمه المعهد بجمهورية كوريا، حيث ستشارك محافظ دمياط في جلساته التي ستعقد في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر الجارى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن دمياط قد انضمت إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم في عام ٢٠١٩، كما نوهت إلى أن هناك خطوات ملموسة حققتها دمياط لتعزيز برامج التنمية المستدامة والنهوض بها، وأيضاً تنمية المهارات الأساسية، هذا إلى جانب دعم ملفات وبرامج المرأة والصحة والتعليم والشباب والرياضة والامومة والطفولة وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية والثقافية لتنفيذ استراتيجية التعلم مدى الحياة، مشيرة إلى أنه خلال المؤتمر سيتم تسليط الضوء حول مشروع «المدينة الصديقة للنساء» والتى تم إنشاؤها كثانى مشروع على مستوى الجمهورية لتنمية مهارات السيدات وتدريبهن على الحرف المختلفة وآليات دراسات الجدوى من المشروعات لجعلهن رائدات أعمال، إلى جانب ما يتيحه المشروع الذي كان يواجه تحديًا كبيرًا لانشائه خلال جائحة كورونا، من جانب ثقافى للسيدات وأطفالهن وذلك لوقوع المدينة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

ولفتت إلى أن المدن الحاصلة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ٢٠٢١: دمياط عن جمهورية مصر العربية والوكرة بقطر وبلفاست بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية«-كليرمون- فيران»فرنسا«- دبلن»أيرلندا«-هويوتزينغو»المكسيك«- مدينة الجبيل الصناعية»المملكة العربية السعودية«- أوسان»جمهورية كوريا«- شنغهاى»جمهورية الصين الشعبية«- ويندهام» أستراليا.