الصحة تعلن استقبال مليون و٣٩٨ ألفًا من لقاح «فايزر» مقدمة من أمريكا

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالي مليون و٣٩٨ ألفًا و١٥٠ جرعة، أمس الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضحت الوزارة، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة أن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز الـ14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

إلى ذلك أرسلت السفارة الأمريكية بيانا صحفيا مساء أمس الجمعة، أعلنت فيه وصول 1.4 مليون جرعة من لقاح فايزر لمصر، ووفقا للبيان الصادرة عن السفارة، رحب السفير الأمريكي جوناثان كوهين بوصول الشحنة الثالثة، خلال ثلاثة أسابيع، من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى القاهرة في 22 أكتوبر. وتتكون هذه الشحنة من 1.4 مليون جرعة إضافية من شركة فايزر، وهي جزء من تبرع بقيمة 500 مليون جرعة من الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأفريقي من خلال مبادرة كوفاكس. وستساعد شحنات اللقاح على حماية المصريين من فيروس كورونا ومنع انتشار سلالات الفيروس الجديدة الخطيرة.

وقال السفير الأمريكي: “يسعدني أن أحتفل بوصول شحنة اللقاح التي تبلغ 1.4 مليون جرعة، وهي ثالث تبرع مباشر من لقاحات فايزر من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب المصري. ويؤكد التبرع باللقاحات اليوم على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. التزمت الولايات المتحدة بتزويد مصر بأكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر وقدمت الآن أكثر من 4.6 مليون جرعة. وستصل خلال الأسابيع المقبلة ملايين الجرعات الإضافية من اللقاحات الأمريكية، وهي اللقاحات الأكثر أمانًا وفعالية والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.«

هذا وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.