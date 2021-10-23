توقيع عقد إنشاء صومعة بطاقة 100 ألف طن بميناء بورسعيد

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في إطار جهود وزارة التموين لتحسين وتطوير منظومة تخزين وتداول السلع الاستراتيجية وخاصة القمح، أعلنت الشركة العامة للصوامع عقد جديد لانشاء صومعة معدنية حديثة لتخزين الحبوب بسعة اجمالية تصل إلى 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بور سعيد بنظام تسليم مفتاح، مع شركة رواد الهندسة الحديثة.

وقال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، أن الصومعة المقرر انشاءها ستضم 8 خلايا تكلفي لتخزين 100 ألف طن من الحبوب وبتكلفة اجمالية للمشروع تبلغ 520 مليون جنيه.

وأشار ان هذا المشروع من المشاريع القومية التي تحظي باهتمام الحكومة وذلك لتأمين السلع الاستراتيجية للأسواق.

وقال محمد محلب رئيس مجلس إدارة رواد الهندسة، ان الشركة ستعمل على تسخير كامل امكانياتها للانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع القابضة للصوامع، بأدث معايير الجودة.

وقد تم توقيع العقد بحضور اللواء شريف عادل باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين.