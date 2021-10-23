خلال أسبوع.. القوى العاملة: توفير 1406 فرص عمل في 11 محافظة وتعيين 4983 شابا

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شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة- من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري- منها زيارة وزير القوى العاملة بمدينة العاشر من رمضان يرافقه محافظ الشرقية، وتفقد إحدى شركات إنتاج الزيوت، وافتتاح ندوة مبادرة «سلامتك تهمنا» بالشركة، وتوفير 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة من خلال 64 شركة في 11 محافظة، وتعيين 4 آلاف و983 شابا في 6 محافظات، وتحصيل 3 ملايين جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن، و10.5 مليون ليرة لبنانية تنازلات عن الكفالة البنكية لـ 7 مصريين .

وقام الوزير بعدة جولات للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس “كورونا” المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وقام الوزير ومحافظ الشرقية بافتتاح، ندوة مبادرة «سلامتك تهمنا» بالشركة التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وأعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، والشرقية كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.

وتابع سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى متابعة تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من فيروس كورونا.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4 آلاف و983 شابا في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات جنوب سيناء، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وشمال سيناء، وقنا، بلغت 341 ألفاً و87 جنيها، والتفتيش على 2680 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3548 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3548 عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 52 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 68 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 144 ألفاً و778 دولاراً ،أي ما يعادل 2 مليون و270 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي من الحصول على مستحقات الدفعة الواحدة لمواطن مصري لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجمالي 51 ألفا و213 دولاراً أي ما يوازي 803 ألفاً و361 جنيها مصريا تقريبا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 7 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.