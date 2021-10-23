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استقرار الخضروات في سوق العبور .. والطماطم 4.5 جنيه

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استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور .. والطماطم 4.5 جنيه استقرار الخضروات في سوق العبور .. والطماطم 4.5 جنيه

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شهدت الخضروات في سوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم السبت ، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين 2.5 إلي 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 5.00 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 2.00 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.00 إلى 6.00 جنيهات، والفاصوليا ما بين 7.00 إلى 11.00 جنيه، والفلفل الرومي بـ5 جنيهات، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2.00 إلي 4.00 جنيه، ووصل الجزر ما بين 3.00 الي 5.00 جنيهات، وسجل الخيار الصوب 3.00 إلى 5.5 جنيهات، والقرنبيط سعر القطعة بين 3.00 إلي 4.00 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 1.5 إلى 3.00 جنيه.

المصرى اليوم

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