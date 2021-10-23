عون يبحث مع مسؤول أمريكي ترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل

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جى بي سي نيوز :- بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، مع مسؤول أمريكي بارز "التوجهات المقبلة" في ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال استقبال عون، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، الوسيط الجديد في عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في قصر بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، اطلعت عليه الأناضول.

وأفاد البيان أن "الطرفين عرضا مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف" دون ذكر تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت منذ ذلك 5 جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها تبلغ 2290 كلم.

المصدر : الاناضول