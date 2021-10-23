ضبط أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الدراسية مقابل أموال بسوهاج

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ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط أكاديمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بسوهاج بإدارة كيان تعليمى وهمى أكاديمية بدون ترخيص،، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى في الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف وضبط المتهم حال تواجده بمقر الأكاديمية، وبالتفتيش عُثر على مجموعة من الشهادات الدراسية وإستمارات بيانات وطلبات إلتحاق وتقديم للأكاديمية وعدد من الكارنيهات ونماذج للائحة داخلية مبين بها الإلتزامات الخاصة بالأكاديمية وكشوف مدون بها أسماء المتدربين وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية ومجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية و2 أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.