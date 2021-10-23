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«المحامين» : فرعية الإسكندرية تنظم قافلة طبية للكشف المبكر عن «سرطان الثدي»

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«المحامين» : فرعية الإسكندرية تنظم قافلة طبية للكشف المبكر عن «سرطان الثدي» «المحامين» : فرعية الإسكندرية تنظم قافلة طبية للكشف المبكر عن «سرطان الثدي»

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أعلنت نقابة المحامين عن تنظيم النقابة الفرعية بالإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية للمحاميات من أعضاء جمعيتها العمومية للكشف المبكر عن أمراض المرأة وسرطان الثدي، وذلك بمقر معهد المحاماة بجوار فندق سيسيل، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب «الفرعية».

وجاء في إعلان النقابة، الذي نشرته صفحة النقابة العامة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القافلة ستشهد التوعية والكشف عن العديد من الأمراض التي تصيب المرأة، وطرق الوقاية منها، وذلك يأتي في إطار اهتمام النقابة بالرعاية الصحية للمحاميات.

وأضاف الإعلان : «ستتضمن الحملة الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، ونطالب الراغبات من محاميات (الفرعية) بالتوجه إلى مقر النقابة الفرعية من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا».

المصرى اليوم

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