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كلوب : صلاح لاعب استثنائي ومحظوظ لكوني قمت بتدريبة

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كلوب : صلاح لاعب استثنائي ومحظوظ لكوني قمت بتدريبة كلوب : صلاح لاعب استثنائي ومحظوظ لكوني قمت بتدريبة

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نقل موقع «ليفربول إيكو» البريطاني تصريحات الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، والذى اشاد فيها بقدرات المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، في المراوغة وإحراز الأهداف.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها الموقع صباح اليوم: «صلاح محترف بشكل رائع. إنه حقًا أول لاعب يصل هنا وغالبًا ما يكون الأخير في المغادرة بين جميع اللاعبين».

وأضاف: «صلاح مهتم دائما بكل الأشياء التي يستطيع القيام بها أو يتعين عليه القيام بها، للحفاظ على مستواه أو تحسينه. أعتقد أنه لا يزال لديه الكثير ليمنحه للفريق بنسبة 100%».

وتابع: «هذه الأمور تساعد صلاح بالتأكيد، والأمر كذلك يتعلق بالفريق الذي يلعب معه في ذلك الوقت، وآمل أن يكون معنا في المستقبل».

وواصل: «صحيح أنني كنت محظوظًا بلاعبين رائعين خلال فترة وجودي، لكن مو مختلف».

وختم المدرب الألماني: «ما يفعله صلاح أمر استثنائي جدًا، وجميل جدًا».

المصرى اليوم

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