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طلب إحاطة حول انتشار الأسواق العشوائية في «6 أكتوبر»

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طلب إحاطة حول انتشار الأسواق العشوائية في «6 أكتوبر» طلب إحاطة حول انتشار الأسواق العشوائية في «6 أكتوبر»

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تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن انتشار الأسواق العشوائية في الحيين السادس والرابع وغيرهما من أحياء مدينة ٦ أكتوبر بالجيزة.

وقال «حسين»، في طلبه : «يعاني المواطنون بأحياء مدينة ٦ أكتوبر، خاصة الحيين السادس والرابع، انتشار الأسواق العشوائية في مختلف الشوارع، والتي تُعد مخالفة لضوابط المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تحدد مناطق للأسواق مخصصة لها لخدمة المواطنين».

وأضاف : «للأسف، تحول مختلف شوارع الحيين السادس والرابع إلى أسواق عشوائية، تكتظ بالمحال المخالفة المفتوحة بالوحدات السكنية، بالإضافة إلى الباعة الجائلين المنتشرين في جميع الشوارع، والذين يبيعون مختلف السلع».

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى : «تسببت تلك الظواهر السلبية في حالة من العشوائية بمدينة ٦ أكتوبر، ما أثار غضب المواطنين في ظل خطورة الآثار التي تنتج عن تلك الأسواق العشوائية سواء على مستوى الصحة العامة أو الآثار الاجتماعية أو النفسية، وهو الأمر غير المقبول حاليا في ظل خطوات الرئيس للقضاء على العشوائيات».

المصرى اليوم

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