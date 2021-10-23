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ضبط متهم بإدارة قناة واستوديو تصوير سينمائي مخالف بالجيزة

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ضبط متهم بإدارة قناة واستوديو تصوير سينمائي مخالف بالجيزة ضبط متهم بإدارة قناة واستوديو تصوير سينمائي مخالف بالجيزة

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تمكنت مباحث المصنفات، اليوم السبت، من ضبط استوديو تصوير تليفزيوني بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة استوديو للتصوير التليفزيونى والسينمائى بدون ترخيص مملوك لإحدى السيدات بالجيزة، حيث يتم من خلاله بث العديد من البرامج على موقع التواصل الإجتماعى «يوتيوب»، وقناة فضائية بدون ترخيص، ويقوم من خلالهما ببث البرامج الحوارية والأغانى التي تنتج بالإستوديو بهدف تحقيق ربح مادى مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو وتم التقابل مع مدير الإستوديو والقناة الفضائية ومالك القناة على موقع اليوتيوب، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط إستوديو تصوير تليفزيونى وسينمائى بكامل محتوياته ووحدة معالجة مركزية عبارة عن جهاز لاب توب يعمل كوحدة مونتاج صوتى ومحمل على القرص الصلب الخاص به مصنفات غير مجازة رقابياً وبرامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق، وهاتف محمول محمل على وحدة التخزين الداخلية الخاصة به آثار ودلائل على إدارة القناة على موقع اليوتيوب يتم بث ذات محتوى القناة الفضائية بصورة متزامنة بالإضافة إلى عدد من برامج المونتاج المستخدمة في إدارة القناة المنوه عنها وبعض الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التسجيل الصوتى والتصوير التلفزيونى والسينمائى بالإستوديو.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه تلك المخالفات، وأنه المدير المسؤول عن الإستوديو والقناة الفضائية وقناة اليوتيوب، وعلل ذلك برغبته في الشهرة وتحقيق الربح السريع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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