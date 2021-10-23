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ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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الأمير تشارلز: المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة

ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة__الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.

وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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