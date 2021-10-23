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ضبط 192 طربة «حشيش» بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

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ضبط 192 طربة «حشيش» بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة ضبط 192 طربة «حشيش» بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، من ضبط 192 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وضبط بحوزتهما 192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19،200 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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