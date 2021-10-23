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إزالة ٢٥ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا

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إزالة ٢٥ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا إزالة ٢٥ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة واصلت حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية على الأراضى المتعدى عليها.

أوضح محافظ قنا أنه تم إزالة ٢٥ حالة تعد بمراكز نجع حمادى، وأبوتشت، وقنا حيث تم إزالة ٢٢ حالة تعدى على أملاك الرى بمركز نجع حمادى منها: ١٢ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١ فدان و١٠ قراريط، و١٠ حالات تعدى بالمبانى على مساحة ٦٤٤ م٢، كما أنه تم إزالة حالتىّ تعدى بالمبانى بمركز أبوتشت على مساحة ٦٠٥م٢، بالإضافة إلى حالة تعدى بالمبانى بمركز قنا على مساحة ١٦٠ م٢ .

وأضاف «الداودى» أن المحافظة مستمرة في حملاتها لإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، والتصدى لأى حالات تعدى جديدة في المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

المصرى اليوم

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