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تحدث الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مخاطر بركان لابالما وتأثيراته على البحر المتوسط ومصر.

وقال خلال برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أمس: «لن يحدث تأثير كبير، لكن نقول الناس تاخد احتياطتها اللي عنده أمراض صدرية أو غيره، في فترات النهار، لكن إن شاء الله لا يكون لها أي تأثير على مصر، حتى أوروبا لم نجدها قد تأثرت».

وتابع: «لحسن الحظ أن الغازات موجودة في ارتفاعات كبيرة، وحتى لو فيه أمطار، الأمطار هتكون حمضية».

واستكمل: «حتى الزلزال (اللي فات) هناك ربما فيه ارتباط بينه وبين بركان لابالما لأن فيه حاجه اسمها الصفيحة الأفريقية والتقاءات الصفائح بيكون فيها نشاط، والصفيحة الأفريقية تلتقي مع الصفيحة الأوروآسيوية عند جزيرة كريت بالتالي بيكون فيه تأثيرات».

فيما أشار إلى أن الغازات وصلت، منذ أيام، إلى بعض الدول الأوروبية والأمريكتين وبالفعل وصلت إلى شمال إفريقيا قبل أن تصل إلى مصر واستكمل: «سيكون تركيزها الأكبر فوق محافظة الإسكندرية».

وأضاف: «أعتقد أن هذه الغازات لن يكون لها أي تأثير لأنها ستكون مرتفعة لأكثر من 3 كيلو لأنها قادمة من أوروبا وسيكون تركيزها أقل وستظهر خلال فترة النهار، ولكن قد لا يشعر بها أهالي الإسكندرية».

يذكر أن أثار ثوران بركان جزيرة لابالما الإسبانية وما ينبعث منه من غازات سامة، مخاوف البعض من الغازات البركانية ووصولها إلى مصر.

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