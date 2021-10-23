القوى العاملة : تعيين 2413 شاباً بينهم 37 من ذوي القدرات بالمنوفية

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2413 شاباً، من بينهم 37 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6971 شابا باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ 8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 1000 جنيه.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية- في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 3039 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة .

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 967 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 121 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 143 منشأة لإزالة المخالفات، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 489 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضراً للمنشآت المخالفة .