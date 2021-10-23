كارتيرون : متحمس للفوز بلقب دوري ابطال افريقيا

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر وتأهله لدور المجموعات، موضحا أنه يهنئ اللاعبين والجهاز المعاون له على التأهل.

وقال المدير الفني إن التأهل لدور المجموعات مستحق، وشدد على أن أداء اللاعبين كان أفضل من لقاء الذهاب بسبب تخلص اللاعبين الدوليين من حالة الإجهاد التي كانوا عليها قبل لقاء الذهاب.

وأكد المدير الفني أن أداء اللاعبين كان أسرع في لقاء الامس عما كان عليه في لقاء الذهاب وأوضح أنه متحمس بدرجة كبيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه يشكر مسؤولي ستاد الجيش برج العرب على السماح للفريق بخوض المباراة على ملعب الجيش.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.