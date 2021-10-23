سعفان يشارك اجتماع منظمة العمل العربية الأول بالدوحة

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توجه محمد سعفان، وزير القوي العاملة للعاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأول، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي، الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي.

وقال «سعفان» إنه من المقرر أن يكون على رأس جدول أعمال المجلس انتخاب رئيس مجلس الإدارة بعد انتخاب المجلس الجديد.

وكان مؤتمر العمل العربي قد عقد بالقاهرة- دولة المقر- برئاسة وزير القوي العاملة وتم انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.