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تراجع في الخضر والفاكهة بأسواق الإسكندرية.. ومواطنون :«هنشم نفسنا شوية» ()

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تراجع في أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الإسكندرية.. ومواطنون :«هنشم نفسنا شوية» (فيديو) تراجع في الخضر والفاكهة بأسواق الإسكندرية.. ومواطنون :«هنشم نفسنا شوية» ()

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شهدت أسواق الإسكندرية الشعبية انخفاض وتراجع ملحوظ في الخضر والفاكهة بنسبة تصل إلى 20%، فيما شهدت أسعار الأسماك والدواجن ثبات وربما ارتفاع بسيط في بعض الانواع.

«المصري اليوم»، أجرت جولة داخل الأسواق الشعبية لرصد أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت، حيث شهدت انفراجة وانخفاض وتراجع ملحوظ في معظم الاصناف والانواع، بمعدل يصل إلى حوالى 20% من السعر مقارنة بالأسبوع الماضى، وقال عدد من المواطنين أن انخفاض الأسعار يساهم في امكانية تلبية الاحتياجات واخيرا «هنشم نفسنا شوية بدل الأيام اللى فاتت».

وقال عدد من الباعة أن السبب وراء انخفاض الأسعار يرجع إلى كثرة المعروض من السلع بشكل يلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن ضعف الإقبال من جانب الزبائن ما ساهم في تراجع السعر.

وحسبما تم رصد الأسعار اليوم خلال الجولة جاء سعر البطاطس بـ8 جنيه للكيلو والطماطم بـ5 جنيه والخيار بـ5 جنيه والليمون بـ5 جنيه والباذنجان بـ3.5 جنيه والبطاطا بـ2 جنيه، فيما شهدت أسواق الأسماك والدواجن ثبات إلى حد ما حيث جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بـ33 جنيه والاسماك البلطى الشعبى بـ27 جنيه للكيلو.

«المصرى اليوم» تجرى جولة ميدانية داخل الأسواق لرصد الأسعار:

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

المصرى اليوم

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