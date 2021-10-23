مصرع طالبين في تصادم موتوسيكل وسيارة بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طالبان مصرعهما السبت إثر تصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل، بكوبري رشوان بقرية أبنود، التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل على كوبري رشوان.

فتم الدفع بعدد ٣ سيارات إسعاف لمكان الواقعة وتبين مصرع كلا من جاد عبد الرازق محمد، 17 عامًا، وكريم شادلي محمود، 18 عامًا مقيمين بقرية البراهمة مركز قفط وتم نقل جثتهما إلى مشرحة مستشفى قنا العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.