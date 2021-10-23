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القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدّى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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