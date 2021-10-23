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الاتصالات : منحة لبناء قدرات 1000 شاب فى تكنولوجيات التحول الرقمى المؤهلة لوظائف المستقبل

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الاتصالات : منحة لبناء قدرات 1000 شاب فى تكنولوجيات التحول الرقمى المؤهلة لوظائف المستقبل الاتصالات : منحة لبناء قدرات 1000 شاب فى تكنولوجيات التحول الرقمى المؤهلة لوظائف المستقبل

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أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية منحة متقدمة لبناء قدرات عدد 1000 من شباب الخريجين لإعدادهم لوظائف المستقبل فى التحول الرقمى، حيث تتضمن المنحة عدد من المحاور التدريبية فى الموضوعات المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة. وفى ضوء الاتفاقيات المبرمة بين المصرية ممثلة فى الوزارة وبين شركة ميكروسوفت، والتى من خلالها يتم تنفيذ العديد من المهام فى إطار التحول الرقمى للعديد من الجهات فى الجهاز الإدارى للدولة.
وتهدف المنحة إلى تحقيق المعرفة والدراية بالتكنولوجيات المتطورة من خلال تدريب رقمى مكثف بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول إفتراضية وتدريبات عملية للوصول بالمتدربين إلى المستوى المنشود عالمياً فى التخصص نظرياً وعملياً وينتهى التدريب بالحصول على الشهادات المتخصصة.
وتسهم المنحة فى صقل مهارات الشباب على النحو الذى يؤهلهم للمساهمة الفعالة فى النهضة التكنولوجية بالدولة التى بدأت لتحقيق مصر الرقمية، وذلك إيماناً واعتمادًا على كفاءة وقدرة الشباب المصرى فى استيعاب وسائل وتكنولوجيات العصر القادم التى تؤهلهم للعمل فى السوق العالمى والمحلى على حد سواء.
للتسجيل فى المنحة يمكنكم الدخول على الرابط التالى:
https://www.globalknowledge.com/en-eg/training/special-offers/Ministry-of-Communications-Scholarship
الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ استراتيجية لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية وتمكينهم من الحصول على الشهادات الاحترافية الدولية من كبرى الشركات العالمية التى تحرص على إقامة شراكات مع الوزارة فى مجال بناء القدرات الرقمية لثقتهم فى كفاءة الموارد البشرية المصرية وسهولة تقبلها للتدريب الإحترافى عالى المستوى.
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المصرى اليوم

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