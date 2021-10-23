اصدار «رخصة افتراضية » للاعمال للمستثمرين الاجانب في ابو ظبي

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، «الرخصة الافتراضية »التي تتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في أبوظبي من خارج دولة الإمارات، وذلك قبل مباشرة إجراءات الإقامة مع إمكانية ممارسة نشاطه من خارج الدولة.

قال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. إن الرخصة الافتراضية تعد مبادرة استباقية فريدة من نوعها تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص لنشاطهم الاقتصادي من أي مكان في العالم قبل زيارة دولة الإمارات، وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة الرامية إلى تمكين التجارة الرقمية العابرة للحدود”.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على حرص الحكومة على زيادة جاذبية الأعمال في الإمارة، وتنافسيتها التجارية والخدمية وتقديمها كوجهة دولية للأعمال عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب رأس المال الأجنبي والتدفقات النقدية، بما يتماشى مع المبادئ العشرة لخطة الخمسين لدولة الإمارات.

من جانبه، أوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، إن الرخصة الافتراضية تتيح المجال للحصول على ترخيص ضمن 13 قطاعاً اقتصادياً، تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها حكومة أبوظبي لجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة، حيث يمكن للأجنبي التقديم على إصدار الترخيص وتملكه بنسبة 100%، ضمن الأشكال القانونية: شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذ.م.م.

وأفاد ربيع الهاجري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، بأن الرخصة الافتراضية لا تشترط الحصول على اعتمادات مسبقة من قبل الجهات المعنية، وتركز على منح ترخيص اقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين خارج الدولة لتشجيعهم على ممارسة الأعمال في الإمارة.

وأشار إلى أن الرخصة الافتراضية تشمل عدداً من الأنشطة الاقتصادية في 13 قطاعاً وهي الزراعة، والصناعة، والإصلاح، وأعمال المقاولات والصيانة والتركيب، والبيع بالتجزئة، وأنشطة النقل والخدمات، وخدمات التأجير، والإدارة وتنظيم الفعاليات الصحية والترفيهية والخدمية المساندة، وأنشطة التجارة بالجملة والاستيراد والتصدير، بحيث تخضع للرسوم المحلية بما لا يزيد عن 1000 درهم مع استيفاء كافة الرسوم الاتحادية الإضافية، وفقاً لنوع النشاط المطلوب والشكل القانوني عند استكمال باقي المتطلبات.

وحددت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خطوات العمل لإصدار الرخصة الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للأعمال www.adbc.gov.ae ، ليتم بعدها اختيار الرخصة الافتراضية وتسجيل الدخول عن طريق UAE Pass Sop1 واختيار الاسم الاقتصادي باللغة الإنجليزية فقط، ومن ثم إدخال بيانات الاتصال وتحديد النشاط الاقتصادي المطلوب مع إرفاق صورة جواز السفر ودفع الرسوم المحددة بواسطة البطاقة الائتمانية ليتم بعدها إصدار الرخصة الاقتصادية.

كما حددت آلية التسجيل بالهوية الرقمية للمقيمين المتواجدين خارج الدولة، عبر الدخول عن طريق الهوية الرقمية https://selfcare.uaepass.ae واختيار إنشاء حساب جديد والتحميل عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة “QR”، والنقر على خيار الاشتراك في الصفحة الرئيسية، لتسجيل حساب جديد من خلال التحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتعامل وتحديد كلمة سر خاصة بالهوية .